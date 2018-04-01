مقتل 15 شخصا جراء تصادم حافلتين في الكويت

هسبريس - متابعة

لقي 15 شخصا حتفهم اليوم الأحد إثر تصادم حافلتين في الكويت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأضافت الوكالة نقلا عن إدارة الإطفاء أن شخصين آخرين أصيبا جراء الحادث.

وذكر التقرير أن تحقيقات ما زالت جارية لتحديد سبب الحادث.

والقتلى هم من العمال الوافدين بينهم سبعة هنود وخمسة مصريين وثلاثة باكستانيين، وفق ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.

ووقع الحادث في شمالي الكويت حيث كانت الحافلتان تنقلان عمالا بعد انتهاء دوامهم.