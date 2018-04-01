حركتا فتح وحماس تطالبان بمحاكمة قادة إسرائيل

هسبريس - متابعة

طالبت حركتا فتح وحماس اليوم الأحد بمحاكمة قادة إسرائيل بسبب استهداف متظاهري قطاع غزة الذي استمرت المواجهات على أطرافه الشرقية لليوم الثالث على التوالي.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية إسماعيل هنية إن على "العالم الحر أن يتحمل مسؤوليته في تقديم قادة إسرائيل إلى المحاكم الدولية ".

وشدد هنية في بيان عقب تكريمه أحد الاطفال الذين شاركوا في مسيرات العودة أول أمس الجمعة، على أن المسيرات "كانت سلمية وحضارية والقتل الذي مارسه الاحتلال تم عن سبق إصرار".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني "طالب العالم برفع الحصار على غزة، وأنه لا يستطيع أن يحتمل استمرار هذا الحصار .. في الجمعة الماضية وقفنا عند حد والمرة القادمة لا ندري أين يكون الحد الآخر".

وفي السياق نفسه، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إلى محاكمة إسرائيل ومعاقبتها على "الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني" عقب أحداث غزة الأخيرة.

وقال اشتية في لقاء عقده مع وفد من طلبة جامعة بريطانيين إن "ما جرى في غزة مؤخرًا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي تلزم إسرائيل بالقوانين والمعاهدات الدولية، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن " الأحداث تثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل الإجراءات الإسرائيلية الأمنية، والطروحات الإنسانية التي تغفل الحقوق السياسية الفلسطينية ".

يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة تسعة فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في اليوم الثالث من "مسيرات العودة" قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

ووصفت المصادر حالة أحد الجرحى بالخطيرة والبقية بالمتوسطة.

يذكر أن 15 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 1200 آخرين بجروح وحالات اختناق أول أمس الجمعة في قطاع غزة، ثلاثة منهم قضوا في قصف مدفعي إسرائيلي والبقية خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية على طول السياج الفاصل مع القطاع.