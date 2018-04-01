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كُتّاب وآراء
الداخلية التونسية تعلن مقتل عنصر ارهابي خطير
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، عن مقتل قيادي في جند الخلافة الموالي لتنظيم "داعش" المتطرف في جبال القصرين.
وأفادت الوزارة بأن العنصر الإرهابي، ويدعى شوقي الفقراوي، قتل في كمين بجبل السلوم في القصرين الليلة الماضية.
كما أعلنت عن ضبط بندقية من طراز "شتاير"، وكمية من الذخيرة، وعدد من المخازن، ومبلغا ماليا من العملة التونسية بحوزة العنصر الإرهابي.
وذكر المصدر أن شوقي الفقراوي مصنف بالإرهابي الخطير وصادرة بحقه 25 منشور تفتيش لتورطه في عدة قضايا إرهابية؛ من بينها هجوم على وحدة عسكرية في جبال القصرين في 2014، خلف 15 قتيلا في صفوف الجيش.
كما شارك في هجوم آخر على دورية عسكرية في جبل المغيلة بالقصرين خلف أربعة قتلى من الجنود.
وحسب الوزارة ذاتها، "التحق الفقراوي في 2014 بكتيبة "عقبة بن نافع" بجبال القصرين، وهي الذراع العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور والموالي لتنظيم القاعدة، قبل أن ينشق عنها ويلتحق بتنظيم جند الخلافة المنضوي تحت تنظيم داعش الإرهابي".