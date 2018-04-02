زعيم كاتالوينا يدعو أنصاره إلى "الاستمرار سلميا"

هسبريس - متابعة

دعا الرئيس السابق لإقليم كتالونيا، كارليس بوجديمونت، من محبسه في نويمونستر بألمانيا، والذي يقبع به منذ اعتقاله في الأسبوع الماضي، إلى "الاستمرار" ولكن بطريقة "سلمية" و"متحضرة".

وناشد بوجديمونت الشعب الكتالوني، أثناء زيارة دييتر ديم -النائب بالحزب اليساري الألماني- له اليوم، قائلا "سنستمر بطريقتنا، وهي الطريقة السلمية والمتحضرة التي أظهرها شعب كتالونيا للعالم أجمع خلال كل تلك السنوات الماضية".

كما دعا بوجديمونت إلى "اتخاذ الحذر التام ضد دولة تتصرف بطريقة استبدادية أكثر فأكثر وتقلص بشكل مستمر المزيد من الحقوق الأساسية".

وأكد "الرسالة التي يجب أن نفهمها بشكل واضح هي أننا يجب أن نستمر في طريقنا والدفاع عن حقوقنا المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة، أن لدينا جميع حقوق العالم في تحديد مستقبلنا بحرية".

وأودع بوجديمونت بسجن (نويمونستر) الألماني منذ 25 مارس الماضي بعد اعتقاله عندما كان يحاول العودة برا إلى بلجيكا بعد زيارة لفنلندا، في انتظار قرار العدالة حول طلب إسبانيا بتسليم الرئيس السابق لكتالونيا، والذي اتهمته الحكومة الإسبانية بالتمرد واختلاس الأموال العامة.