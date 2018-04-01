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كُتّاب وآراء
البحرين تكتشف أكبر حقل نفط في تاريخ البلاد
أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين اليوم الأحد اكتشاف "أكبر حقل نفط في تاريخ المملكة"، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز العميق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).
ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه منذ عام 1932 ، عندما تم تدشين أول بئر للنفط فى المملكة، التي يقوم اقتصادها على "الذهب الأسود"، وفقا لنفس المصدر.
وأوضحت الوكالة أن الحقل المكتشف يعد موردا كبيرا للنفط الصخري الخفيف، وكميته تقدر بأضعاف حقل البحرين الحالي، كما تم العثور أيضا على كميات كبيرة من الغاز العميق.
وأكدت الوكالة أن تطوير هذا الحقل الجديد سيساهم في رفع قدرات البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشروعات ومبادرات التنمية، وكذلك في وفاء المملكة "بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية".
وأشارت إلى أن الاكتشاف الجديد يأتي بعد توجيه من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين.
وأضافت أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يترأس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، قد وجه الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من هذا الحقل الجديد ووضع خطط لتطويره بالمدة الزمنية، مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج.