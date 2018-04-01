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الرئيسية | خارج الحدود | البحرين تكتشف أكبر حقل نفط في تاريخ البلاد

البحرين تكتشف أكبر حقل نفط في تاريخ البلاد

البحرين تكتشف أكبر حقل نفط في تاريخ البلاد
هسبريس - متابعة
الأحد 01 أبريل 2018 - 21:35

أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين اليوم الأحد اكتشاف "أكبر حقل نفط في تاريخ المملكة"، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز العميق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه منذ عام 1932 ، عندما تم تدشين أول بئر للنفط فى المملكة، التي يقوم اقتصادها على "الذهب الأسود"، وفقا لنفس المصدر.

وأوضحت الوكالة أن الحقل المكتشف يعد موردا كبيرا للنفط الصخري الخفيف، وكميته تقدر بأضعاف حقل البحرين الحالي، كما تم العثور أيضا على كميات كبيرة من الغاز العميق.

وأكدت الوكالة أن تطوير هذا الحقل الجديد سيساهم في رفع قدرات البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشروعات ومبادرات التنمية، وكذلك في وفاء المملكة "بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية".

وأشارت إلى أن الاكتشاف الجديد يأتي بعد توجيه من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين.

وأضافت أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يترأس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، قد وجه الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من هذا الحقل الجديد ووضع خطط لتطويره بالمدة الزمنية، مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - لا تنسو المغرب الأحد 01 أبريل 2018 - 21:50
مبروك لِمملكة البحرين الشقيقة الاكتشاف الجديد الذهب الاسود البترول والذهب الابيض الغاز وبالازدهار ان شاء الله
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10
2 - متساءل الأحد 01 أبريل 2018 - 22:09
وهل امول البترول سوف يستفيد منها العرب المسلمون أم فقط اليهود و الملاحدة و الكفار ؟
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3
3 - الله اشافي الأحد 01 أبريل 2018 - 22:17
الكل فالبحرين يعرف انها تتوفر على اكبر حوض للبترول في المنطقة وذلك لانحدارها جغرافية وتوسطها خريطة الشرق الاوسط فبامكانها ان تسحب بترول الجزرة العربية كاملا وهذا ماجعل الدول الخليجية تدفع لها تعوضات عن عدم استغلالها لانتاح النفط بشكل كلي وهذا الخبر الجديد الهذف منه هو محاولة ديبلوماسية لتغطي بها على الوضع الاقتصادي الذي يزداد تأزما
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0
4 - عسو الأحد 01 أبريل 2018 - 22:20
مبروك لمملكة البحرين. المغرب له ثروات كبيرة منها الذهب والبترول ولكن لن يقولوا لنا الحقيقة لأن المغرب هو بلد سرقة الثروات بامتياز. حتى أنه عندنا احتياطات مهمة من البترول الصخري في منطقة تمحظيت وغيرها وفي كل بلدان العالم ومنها الجزائر يستغلون هاته الثروة أما عندنا لا نعلم أي شيء.
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5 - nizar الأحد 01 أبريل 2018 - 22:25
L essentiel c est qu ils rassurent leurs peuples leurs vie sera simple et joyeuse ey chez nous meme ils trouveront des montains d or ils disent rien en rien bcp de choses sont cachees dans ce pays joyeux!!!!!!!!!!!!!
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