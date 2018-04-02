24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عن مؤتمر الرأسمال البشري والتسويق الترابي
- المبصاريون يكرمون الروخ
- جبابدي: تقسيم الإرث ليس مقدسا .. وزواج القاصرات وصمة عار
- الجيش المصري يعلن مقتل عسكريين و6 مسلحين
- امرأة عارية قرب مسجد تثير معركة سياسية بالجزائر
بوريطة: تيفاريتي ولحلو أراض مغربية .. والمملكة تحتفظ بحق الدفاع (5.00)
قبل تقرير أبريل .. أمريكا تواصل موقفها "الضبابي" من الصحراء (5.00)
بقرار رئاسي .. الجزائر تدعم رسميا المغرب لتنظيم مونديال 2026 (5.00)
- المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية - (264)
- جبابدي: تقسيم الإرث ليس مقدسا .. وزواج القاصرات وصمة عار - (128)
- العثماني يبحث تعبئة المغاربة .. وقيادات حزبية: خيار الحرب وارد - (120)
- برلماني مغربي يدعو الجيش إلى التدخل العسكري ضد البوليساريو - (107)
- بقرار رئاسي .. الجزائر تدعم رسميا المغرب لتنظيم مونديال 2026 - (91)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترامب: المكسيك تسخر من قوانين أمريكا الغبية
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكسيك، الأحد، بأنها تكاد لا تقوم بأي خطوات لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الأميركية، مهددا باستهداف اتفاق التبادل التجاري الحر في اميركا الشمالية المعروف باسم "نافتا".
وجاء موقف ترامب صباح عيد الفصح في رد واضح على مسيرة تضم مئات الاشخاص من دول أميركا الوسطى عبروا المكسيك في اتجاه الحدود الأميركية.
وكتب ترامب أن "المكسيك تكاد لا تقوم باي شيء لمنع الناس من التدفق للمكسيك عبر حدودها الجنوبية ثم إلى الولايات المتحدة. إنهم يسخرون من قوانين الهجرة الغبية لدينا".
وتابع "عليهم (المكسيك) وقف التدفق الكبير للمخدرات والأشخاص وإلا سأوقف الدعم المالي لهم الآن".
ونظمت مجموعة تحت اسم "ناس بلا حدود" مسيرة عبر المكسيك في مسعى لمساعدة المهاجرين الآتين من أميركا الوسطى لتفادي وقوعهم في أيدي العصابات أو تعرضهم لمضايقة السلطات في طريقهم للحدود الأميركية.
وبدأ نحو 1500 شخص من غواتيمالا والسلفادور وهندوراس المسيرة في 25 مارس الماضي من مدينة تشيباس في جنوب المكسيك.
وقال ترامب إن "من يتدفقون يحاولون استغلال داكا. يريدون الدخول بموجب القانون"، في إشارة لبرنامج منح تراخيص موقتة للشبان الذين دخلوا الولايات المتحدة في شكل غير قانوني وهم أطفال.
وفشلت حتى الآن محاولاته للتوصل لحل وسط مع الديموقراطيين في مقابل الموافقة على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
وتعيد إدارة ترامب أيضا التفاوض على اتفاق نافتا المطبق منذ 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد هدد ترامب بالانسحاب منها.