ترامب: المكسيك تسخر من قوانين أمريكا الغبية

هسبريس - أ ف ب

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكسيك، الأحد، بأنها تكاد لا تقوم بأي خطوات لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الأميركية، مهددا باستهداف اتفاق التبادل التجاري الحر في اميركا الشمالية المعروف باسم "نافتا".

وجاء موقف ترامب صباح عيد الفصح في رد واضح على مسيرة تضم مئات الاشخاص من دول أميركا الوسطى عبروا المكسيك في اتجاه الحدود الأميركية.

وكتب ترامب أن "المكسيك تكاد لا تقوم باي شيء لمنع الناس من التدفق للمكسيك عبر حدودها الجنوبية ثم إلى الولايات المتحدة. إنهم يسخرون من قوانين الهجرة الغبية لدينا".

وتابع "عليهم (المكسيك) وقف التدفق الكبير للمخدرات والأشخاص وإلا سأوقف الدعم المالي لهم الآن".

ونظمت مجموعة تحت اسم "ناس بلا حدود" مسيرة عبر المكسيك في مسعى لمساعدة المهاجرين الآتين من أميركا الوسطى لتفادي وقوعهم في أيدي العصابات أو تعرضهم لمضايقة السلطات في طريقهم للحدود الأميركية.

وبدأ نحو 1500 شخص من غواتيمالا والسلفادور وهندوراس المسيرة في 25 مارس الماضي من مدينة تشيباس في جنوب المكسيك.

وقال ترامب إن "من يتدفقون يحاولون استغلال داكا. يريدون الدخول بموجب القانون"، في إشارة لبرنامج منح تراخيص موقتة للشبان الذين دخلوا الولايات المتحدة في شكل غير قانوني وهم أطفال.

وفشلت حتى الآن محاولاته للتوصل لحل وسط مع الديموقراطيين في مقابل الموافقة على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وتعيد إدارة ترامب أيضا التفاوض على اتفاق نافتا المطبق منذ 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد هدد ترامب بالانسحاب منها.