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الرئيسية | خارج الحدود | غرفة التحطيم في دبي تساعد على مواجهة التوتر

غرفة التحطيم في دبي تساعد على مواجهة التوتر

غرفة التحطيم في دبي تساعد على مواجهة التوتر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 أبريل 2018 - 04:20

تتيح منشأة جديدة، تسمى (سماش رووم) أو (غرفة التحطيم) في منطقة القوز بدبي، لروادها فرصة التخلص من التوتر وإطلاق العنان لجماح غضبهم بتحطيم ما تطاله أيديهم من أشياء فيها.

إذا كنت تعاني من التوتر وترغب في تحطيم الأشياء من حولك، إذن فسماش رووم أو (غرفة التحطيم) في دبي هي الحل الأمثل.

الغرفة تساعد روادها على التخلص من ضغوط ومتاعب الحياة اليومية إضافة للتنفيس عن المشاعر السلبية.

ويقول إبراهيم أبو ديك المؤسس المُشارك لهذه الغرفة إنه استلهم الفكرة من حاجة الناس لتجربة أشياء جديدة من أجل كسر ملل الروتين اليومي. ويعتبر أبو ديك أن مشروعه بديل لممارسة الرياضة.

ويبدو على جانا أبفولد، إحدى المترددات على غرفة الغضب، الهدوء أثناء خروجها من الغرفة. وتقول إن تكسير الأشياء في الغرفة يساعدها على التخلص من التوتر الذي يسببه ضغط الزحام المروري والعمل.

ويتراوح سعر خدمة دخول غرفة التحطيم واستخدامها بين 75 و299 درهما إماراتيا أو ما يعادل ما بين (20-81.4 دولار).

وتتفاوت الأشياء التي يجري تحطيمها في الغرفة لتضم الزجاج وحتى الأجهزة الإلكترونية والخشب. وللعملاء الحرية أيضا في جلب ما يرغبون في تكسيره في غرفة التحطيم.

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