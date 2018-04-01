الجزائر تضع شروطا للاعتراف بالشهادات الأجنبية

هسبريس - متابعة

كشفت السلطات الجزائرية، الأحد، عن شروط جديدة لقبول الشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات تعليم عالي أجنبية.

جاء ذلك في مرسوم وقعه رئيس الوزراء أحمد أويحيي ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .

وسابقا شهدت الجزائر احتجاجات من قبل طلاب تلقوا مناهج وبرامج تعليمية في معاهد وجامعات أجنبية رفضت مؤسسات التعليم العالي المحلية استقبالهم لإكمال الدراسة أو تقديم شهادات تعادل شهاداتهم التي حصلوا عليها في الخارج من أجل العمل، بسبب عدم اعتراف الوزارة بهذه الشهادات.

وقال القرار إن الجزائر "ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية بالرجوع إلى معايير وشروط".

وعن هذه الشروط جاء في المادة 6 من المرسوم الحكومي أن "تكون المؤسسة الحكومية الأجنبية سّلـمت الشهادة موضوع طلب الاعتراف مستحدثة من قبل السلطة المختصة في الدولة التي تضمن التكوين (البرامج التعليمية التي تلقاها الطالب) طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذه الدولة".

وبالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية الخاصة فيشترط أن تحظى شهاداتها باعتراف الدولة التي تنشط فيها.

وجاء في نص القرار أن على من يدرس بالخارج، أن يعرف مسبقا طبيعة الدراسة في الجامعة التي ينتسب إليها ووضعها القانوني، من قبل الدولة التي تتواجد فيها، لمعرفة إن كانت تعترف بشهاداتها أم لا، وذلك تفاديا لتلقي تكوينا غير معترف به.

وتابع "يمكن لوزارة التعليم العالي أن تطلب من وزارة الشؤون الخارجية التأكد لدى الهيئات ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية المعنية من صحة الشهادة الأجنبية موضوع الاعتراف ومن طبيعتها القانونية والأكاديمية".

وفي هذا الصدد، تقرر أيضا إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بموقع وزارة التعليم العالي يتم تحديثها دوريا، ويمكن للجمهور الولوج إليها للحصول على معلومات بشأن أنظمة التعليم العالي وبرامج التكوين والشهادات المعترف بها في الجزائر.

ولا تعترف الجزائر بالشهادات الصادرة عن بعض الجامعات والمعاهد الأمريكية وكذلك العربية، فيما تتصدر مؤسسات التعليم العالي الأوروبية قائمة الجامعات المعترف بشهاداتها في البلاد، حيث تستحوذ فرنسا لوحدها على نصيب الأسد بحوالي 120 مؤسسة، بحسب وسائل إعلام محلية.