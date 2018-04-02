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الرئيسية | خارج الحدود | الأرض تهتز من جديد تحت أرجل سكان غرب إيران

الأرض تهتز من جديد تحت أرجل سكان غرب إيران

الأرض تهتز من جديد تحت أرجل سكان غرب إيران
هسبريس - متابعة
الاثنين 02 أبريل 2018 - 10:50

ضربت هزة أرضية جديدة صباح اليوم الاثنين، مدينة سربل ذهاب التابعة لمحافظة كرمنشاه غربي إيران، حيث بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريشتر.

وأفادت "وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء" (إرنا) نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، بأن الهزة الارضية وقعت في الساعة السابعة و33 دقيقة من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (0303 فجرا بتوقيت جرينتش)، على عمق 8 كيلومتر من سطح الارض.

ولم ترد أي تقارير بوقوع أضرار جراء الهزة الارضية الجديدة.

وكان زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مدینة سربل ذهاب، في المنطقة المتاخمة للحدود مع العراق، بعد ظهر أمس الاحد، حيث أعلن رئيس مركز خدمات الطوارئ في دائرة الطب العدلي بالمحافظة، صائب مدرسي، ارتفاع عدد مصابي الزلزال إلى 54 شخصا.

ويشار إلى أن إيران كثيرا ما تتعرض لزلازل مدمرة. وكان زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة ضرب محافظة كرمانشاه في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، فيما وقع زلزال آخر بقوة 5.2 درجة في ديسمبر الماضي، بالقرب من العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 97 شخصا.

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