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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تفرض رسوما عقابية على منتجات أمريكية

الصين تفرض رسوما عقابية على منتجات أمريكية

الصين تفرض رسوما عقابية على منتجات أمريكية
هسبريس - متابعة
الاثنين 02 أبريل 2018 - 12:40

بدأت الصين اليوم تطبيق قرار فرض رسوم جمركية عقابية على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وأعلنت وزارة المالية الصينية فرض 15% على الفواكه والمنتجات ذات الصلة، و25% على منتجات أخرى من بينها لحم الخنزير، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وستتأثر 128 سلعة أمريكية بالتعريفات الجديدة التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الاثنين. وتصل القيمة الإجمالية للواردات الصينية من هذه المنتجات التي ستخضع للرسوم إلى 3 مليارات دولار.

كانت الصين قد أعلنت الشهر الماضي اعتزامها فرض رسوم على كمية الواردات الأمريكية بقيمة 3 مليارات دولار ردا على قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب بما في ذلك الصلب الصيني، وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم.

وردا على ذلك، قالت بكين إن التعريفات "ألحقت ضررا شديدا بنظام التجارة متعدد الأطراف" وأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.

من ناحيتها ذكرت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم "من أجل حماية مصالح الصين" ستحقق الرسوم الجديدة "توازن الخسائر" الناجمة عن الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية والتي "ألحقت أضرارا كبيرة بمصالحنا".

وأضافت الوزارة أن الرسوم الأمريكية انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية.

يذكر أن الرسوم الأخيرة هي أحدث حلقة من مسلسل النزاع التجاري الذي بدأ بين واشنطن وبكين في العام الماضي عندما أعلن الرئيس ترامب بدء تحقيق في الممارسات التجارية الصينية التي وصفها بغير النزيهة وغير التنافسية وكذلك في اتهاماته للصين بالسطو على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

وبعد سبعة أشهر من التحقيقات أعلن ترامب اعتزامه فرض رسوم عقابية على المنتجات الصينية بقيمة 60 مليار دولار، في حين لم يكشف عن تفاصيل تنفيذ القرار.

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