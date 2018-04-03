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كُتّاب وآراء
جيش روسيا يختبر منظومة حديثة مضادة للصواريخ
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها اختبرت منظومة حديثة مضادة للصواريخ .
ووفق المصدر فقد أجرت القوات الجوية الروسية تجربة إطلاق "ناجح لمنظومة مطورة مضادة للصواريخ من مركز الإطلاق بـ"ساري شاجان" في دول كازاخستان"، مشيرا الى أن التجربة "نفذت بنجاح، وتم إصابة الهدف المفترض في الوقت المحدد وبالدقة للازمة ".
وأشار المصدر إلى أن منظومة الدفاع الصاروخي الجديدة "صممت لتشكيل درع واقي للعاصمة الروسية موسكو وحمايتها من الهجمات الجوية والفضائية، ورصد الأهداف في الفضاء الخارجي".
وكانت روسيا قد أعلنت قبل نحو شهرين عن إجراء تجربة على منظومة الدفاع الصاروخي "برس – 1 إم "، إلا أن هناك اختلاف بين المنظومتين، حسب المصدر، والذي يتجلى في أن المنظومة الجديدة تعمل ب"شكل ذاتي وتلقائي"، و"لا تحتاج إلى إدخال أمر الإطلاق يدويا".