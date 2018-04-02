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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تشكو قطر أمام منظمة الطيران المدني

الإمارات تشكو قطر أمام منظمة الطيران المدني

الإمارات تشكو قطر أمام منظمة الطيران المدني
هسبريس - متابعة
الاثنين 02 أبريل 2018 - 22:50

تقدمت الإمارات بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" تتعلق "بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح" ، مؤكدة أن هذه الاعتراضات "هددت حياة الركاب المدنيين".

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم الاثنين إن "الإمارات تقدمت بشكوى تفصيلية ضمن المادة (ان 54) من اتفاقية شيكاغو ، والتي تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي ، توفر الشروط القانونية لأداء الواجبات والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية".

وأضاف أن "ما تعرضت له الطائرات المدنية الإمارتية يشكل خرقاً متعمداً من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديداً لسلامة الطيران المدني، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات "، مشيراً إلى أن "التصرف كان غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين".

وذكر السويدي أن المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" ستحدد لاحقا تاريخ الاجتماع للأطراف للتحقيق في الشكوى المقدمة.

وكانت الإمارات قد أعلنت أن "مقاتلات قطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلتين اعتياديتين الأسبوع الماضي بالأجواء البحرينية" ، كما أعلنت أن "الطيران الحربي القطري اعترض طائرتين اماراتيتين مدنيتين منتصف شهر يناير الماضي ما شكل تهديدا لسلامة الركاب وخرقاً واضحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية" .

يشار إلى أن العلاقات بين الإمارات والبحرين والسعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس منذ يونيو الماضي، بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب، من جانبها نفت قطر هذا الاتهام.

وطلبت قطر من منظمة الطيران المدني الدولي التدخل بعدما أغلقت الدول الخليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابع الاثنين 02 أبريل 2018 - 23:20
هدا هو حال الامة العربية الى متى تستيقظوا من سبتكم
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15
2 - الوجدي الاثنين 02 أبريل 2018 - 23:24
لن يتحد العرب حتى يأتي حاكم ويذيقهم ما أذاقته النازية لليهود حيث أقسم بن غريون أن لا تتكرر تلك المذلة واتحدو فيما بينهم وأصبحو قوة نووية وتفرعنو وصارو يقتلون العرب ولا من يحرك ساكنا ، زيدو في شتاتكم وتحالفو مع إبليس لإسقاط بعضكم .
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16
3 - ملاحظ مغربي الاثنين 02 أبريل 2018 - 23:39
قطر واهمة جدا تظن ان القاعدة العسكرية الامريكية التي تحتضنها داخل أراضيها بالاضافة الى العلاقة الحميمية التي تجمع امراء قطر وحكامها مع بعض القادة السياسيين الاسراءليين ستنفعها غدا اذا ما دخلت في نزاع مع احدى دول المنطقة ..
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-19
4 - ماجد واويزغت الاثنين 02 أبريل 2018 - 23:43
هذا هو لعب الدراري الصغار لا حول ولا قوة إلا بالله
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