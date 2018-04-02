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كُتّاب وآراء
اليابان تستضيف "قمة العشرين" في يونيو 2019
أعلنت الحكومة اليابانية أن قمة مجموعة العشرين (جي 20) التي ستستضيفها مدينة أوساكا، العام المقبل، ستعقد بين يومي 28 و29 يونيو 2019 ، كما أعلنت أسماء المدن التي تستضيف الاجتماعات الوزارية للمنتدى.
وستتولى اليابان لأول مرة رئاسة مجموعة تتألف من الاقتصادات الـ19 الكبرى في العالم بالإصافة إلى الاتحاد الأوروبي العام المقبل، وستكون بذلك البلد المضيف للقمة السنوية التي يحضرها رؤساء دول وحكومات البلدان المعنية.
واختارت الحكومة اليابانية مدينة فوكوكا (جنوب غرب اليابان) لاستضافة اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، في حين أن اجتماع وزراء الخارجية سيعقد في محافظة آيتشي (وسط البلاد).
وسيلتقي وزراء التجارة في تسوكوبا التي تقع في مقاطعة ايباراكي (شمال شرق)، في حين أن وزراء الزراعة سيجتمعون في نيجاتا على الساحل الشمالي الغربي من الأرخبيل الياباني.
وسيجتمع وزراء الصحة في مدينة أوكاياما الساحلية (غرب)، ولم تقرر الحكومة اليابانية بعد مواعيد الاجتماعات الوزارية.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيد سوجا، إن اختيار أماكن الاجتماعات الوزارية يرجع إلى عدة عوامل مثل المرافق والسكن والأمن، وكذلك ضرورة توزيع الاجتماعات بطريقة متوازنة في كافة أنحاء البلاد".
تجدر الإشارة بأن الأرجنتين تتولى حاليا رئاسة المنتدى الدولي الذي تستضيفه بوينوس آيرس بين 30 نونبر وأول دجنبر من هذا العام.
يذكر أن مجموعة العشرين تتكون من ألمانيا والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وبريطانيا وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.