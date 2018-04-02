24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. "الإصلاح" ترفض إلغاء التعصيب في الإرث وترمي بالكرة إلى العلماء (5.00)

  2. "المساكن العسكرية" تشيد 55 ثكنة للدرك الملكي (5.00)

  3. غوتيريس يقدّم تقرير الصحراء .. وخبير يكشف دور جنرالات الجزائر (5.00)

  4. قبل تقرير أبريل .. أمريكا تواصل موقفها "الضبابي" من الصحراء (5.00)

  5. عناوين نادرة تساوي درهمين .. وكتبيون ينشدون "قرية" ضد التطرف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مئات المستوطنين يستبيحون الأقصى وحائط البراق

مئات المستوطنين يستبيحون الأقصى وحائط البراق

مئات المستوطنين يستبيحون الأقصى وحائط البراق
هسبريس - متابعة
الاثنين 02 أبريل 2018 - 19:32

اقتحم 246 مستوطنا، بينهم اثنان من عناصر المخابرات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما استباح آلاف المستوطنين باحة حائط البراق لأداء طقوسهم التلمودية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال تواصل تضييقها على عمل حراس وسدنة المسجد الأقصى والطلب منهم الابتعاد عن المستوطنين، في الوقت الذي أتاحت فيه لعدد من المستوطنين بتدنيس المسجد بصلوات وشعائر تلمودية.

في الوقت ذاته، استباح آلاف المستوطنين باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) لأداء ما يسمى بـ"صلاة الفصح"، أو "بركات الكهنة"، وأكبر الطقوس التلمودية، بحضور "حاخامات"، وطلبة مدارس، ومعاهد دينية من شتى أنحاء العالم، وبحضور كبار حاخامات المؤسسة الدينية في دولة الاحتلال.

وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" أعلنت عن تنظيم مسيرة حاشدة لمناسبة "الفصح" العبري، ظهر اليوم من "باب الخليل" (من أبواب القدس القديمة)، وتنتهي باقتحام المسجد الأقصى قبل موعد صلاة الظهر.

وتضمنت اعلانات هذه الجماعات المتطرفة شعارات عنصرية، منها الدعوة لـ"تطهير" ما أسمته وأطلقت عليه تسمية "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى) من المسلمين لـ"يتمكنوا من تنفيذ قرابين الفصح فيه".

من جهة أخرى، أفادت الوكالة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال منعت مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بدائرة الأوقاف من دخول الأقصى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.