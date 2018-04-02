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الرئيسية | خارج الحدود | الإعلان رسميا عن فوز السيسي بأغلبية 97 %

الإعلان رسميا عن فوز السيسي بأغلبية 97 %

الإعلان رسميا عن فوز السيسي بأغلبية 97 %
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 02 أبريل 2018 - 17:32

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الاثنين فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية لمدة أربع سنوات قادمة.

وكان السيسي /63 عاما/ انتخب لولاية أولى في عام 2014 بأغلبية 96.9 بالمئة.

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المستشار لاشين إبراهيم، قد صرح إن الانتخابات الرئاسية تتابعها 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية، بالإضافة إلى 680 مراسلا أجنبيا.

وأعلن لاشين أن الانتخابات أجريت تحت إشراف قضائى كامل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - زاكورة الاثنين 02 أبريل 2018 - 17:41
بل فازة بنتيجة 99.99 هده هي الإنتخابات العربية
رحمة ألله على شهداء الثورة
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36
2 - mbrou.......k الاثنين 02 أبريل 2018 - 17:44
النتائج كالتالي》عبد~32 %~ الفتاح ~ 34 % ~ السيسي ~ 9، 30 % .......فالتحية الديموقراطية العربية. ..مبروك...يو يو يو يو يو
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9
3 - adam الاثنين 02 أبريل 2018 - 17:48
الاعلان رسميا بفوز اسرائيل بالانتخابات المصرية بنتيجة 95%
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10
4 - وداع الاثنين 02 أبريل 2018 - 17:50
حشموا يكملوها %100. راه باين هادشي حيت هاد العرب والله مايتفاكو على الكراسي و وجههم صحيح قاصح
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5 - Morocco الاثنين 02 أبريل 2018 - 17:53
And the Moroccan government will be the first one to congratulate this oppressor.
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6 - hamid الاثنين 02 أبريل 2018 - 17:56
اذا لم تجد احدا تصوت عليه فصوت للسيسي واذا امتنعت عن التصويت ستؤي500 جنيه اذا لتفادي كل هذه المشاكل صوت للسيسي هذه هي ديموراطية السيسي العجيبة ارض الكنانة ستكون تحت رحمة هذا الديكتاتور الى ان يمن الله عليها باخر شبيه له او اكثر شراسة منه هذا كتب لافريقيا ان تعيش حياة الفقر والقمع والاستغلال الى اجل غير مسمى
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7 - المصطفى / بلجيكا الاثنين 02 أبريل 2018 - 18:01
أ يحسب هذا الكائن أن الناس أغبياء. قتل وعذب واغتصب في السجون وأقصى المرشحين للإنتخابات، ويأتينا بنتيجة الإنتخابات ويقول أنه نجح ب 97 في المئة. نحن نعرف والعالم كله يعرف أنه اغتصب السلطة.
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0
8 - ahmed الاثنين 02 أبريل 2018 - 18:01
97 في المئة رقم له دلالة سيدكرها التاريخ في انتخبات الرئاسية لان هدا الرقم محتكر في الاستفتأت الدستير العربية. ودليل على ان التورات غيرت اشخاص ولم تغير افكار .
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