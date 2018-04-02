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كُتّاب وآراء
الإعلان رسميا عن فوز السيسي بأغلبية 97 %
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الاثنين فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية لمدة أربع سنوات قادمة.
وكان السيسي /63 عاما/ انتخب لولاية أولى في عام 2014 بأغلبية 96.9 بالمئة.
كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المستشار لاشين إبراهيم، قد صرح إن الانتخابات الرئاسية تتابعها 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية، بالإضافة إلى 680 مراسلا أجنبيا.
وأعلن لاشين أن الانتخابات أجريت تحت إشراف قضائى كامل.
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تعليقات الزوّار (8)
رحمة ألله على شهداء الثورة