وفاة رفيقة نيلسون مانديلا في مناهضة العنصرية

هسبريس - متابعة

توفيت ويني مانديلا الناشطة المناهضة للميز العنصري والزوجة السابقة لرئيس جنوب افريقيا الراحل نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 81 عاما، حسبما أعلنت عائلتها اليوم الاثنين.

وذكرت عائلة مانديلا في بيان: "إننا نعلن للشعب بحزب عميق أن السيدة ويني ماديكيزيلا مانديلا توفيت في مستشفى نيتكير ميلبارك في جوهانسبرج".

وأضاف البيان: "لقد كرست معظم حياتها البالغة من أجل قضية الشعب، ولهذا كانت معروفة على نطاق واسع بأنها أم الأمة".