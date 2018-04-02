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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة رفيقة نيلسون مانديلا في مناهضة العنصرية

وفاة رفيقة نيلسون مانديلا في مناهضة العنصرية

وفاة رفيقة نيلسون مانديلا في مناهضة العنصرية
هسبريس - متابعة
الاثنين 02 أبريل 2018 - 18:40

توفيت ويني مانديلا الناشطة المناهضة للميز العنصري والزوجة السابقة لرئيس جنوب افريقيا الراحل نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 81 عاما، حسبما أعلنت عائلتها اليوم الاثنين.

وذكرت عائلة مانديلا في بيان: "إننا نعلن للشعب بحزب عميق أن السيدة ويني ماديكيزيلا مانديلا توفيت في مستشفى نيتكير ميلبارك في جوهانسبرج".

وأضاف البيان: "لقد كرست معظم حياتها البالغة من أجل قضية الشعب، ولهذا كانت معروفة على نطاق واسع بأنها أم الأمة".

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