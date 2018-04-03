السعودية تهدد بحبس المتجسس على شريك الحياة

هسبريس - إفي

حذرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية الأزواج والزوجات من التجسس على هاتف شريك حياتهم، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرم ويعاقب بالسجن والغرامة مرتكبي هذه "الجريمة".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن هذه الخطوة تأتي كنص جديد من القانون الصادر في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز عام 2007 في مسعى من المملكة لـ"حماية الأخلاق والخصوصية".

وتجرم المادة الجديدة من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية بشكل عام "التجسس أو اعتراض أو استقبال البيانات المرسلة عبر شبكة المعلومات أو التصنت والتجسس علي المواد الالكترونية دون إذن شرعي".

وأضاف أن العقوبة تتضمن السجن لمدة قد تصل إلى سنة كحد أقصى وغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) كحد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت الوزارة أن هذا القانون مهم للغاية نظرا لتزايد الجرائم الإلكترونية "كالابتزاز والقذف والاختلاس والتشهير وقرصنة المعلومات".