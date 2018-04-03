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الرئيسية | خارج الحدود | التحالف يحبط هجوما حوثيا على ناقلة نفط سعودية

التحالف يحبط هجوما حوثيا على ناقلة نفط سعودية

التحالف يحبط هجوما حوثيا على ناقلة نفط سعودية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:30

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن هجوما "حوثيا ـ إيرانيا" استهدف بعد ظهر اليوم ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مؤكدا إحباط الهجوم بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف.

وقال المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه "في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران".

وأوضح المتحدث أن "محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع، مما نتج عنه تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي".

وشدد المالكي على أن هذا "الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، (...)".

وشدد على أن "استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الارهابية ولتهريب الصواريخ والأسلحة".

كما أكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والوسائل لحفظ الأمن والاستقرار، وضمان استمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رومار الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:39
ولمادا لم يتدخل حين قصفو الاراضي السعودية ام ان البترول اعلى قدرا من الانسان ( مجرد رأي)
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2 - amin الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:42
تحيا قوات البحرية الملكية الباسلة
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2
3 - دوار الخربة الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 17:55
كل الخطوات التي تتخذها السعودية تستفيد منها إيران سخرت المليارات من الدولارات لتطيح بعصابة الحوتي دون جدوى لتفاجأنا اليوم بتهديد الملاحة الدولية
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