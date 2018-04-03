التحالف يحبط هجوما حوثيا على ناقلة نفط سعودية

هسبريس من الرباط

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن هجوما "حوثيا ـ إيرانيا" استهدف بعد ظهر اليوم ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مؤكدا إحباط الهجوم بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف.

وقال المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه "في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران".

وأوضح المتحدث أن "محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع، مما نتج عنه تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي".

وشدد المالكي على أن هذا "الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، (...)".

وشدد على أن "استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الارهابية ولتهريب الصواريخ والأسلحة".

كما أكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والوسائل لحفظ الأمن والاستقرار، وضمان استمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في المنطقة.