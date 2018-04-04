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كُتّاب وآراء
ترامب يعتزم نشر الجيش على الحدود المكسيكية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينوي نشر الجيش الأميركي على الحدود مع المكسيك؛ الأمر الذي سيشكل في رأيه "خطوة كبيرة".
وقال ترامب خلال اجتماعه بقادة دول البلطيق: "سنقوم بحماية حدودنا بواسطة جيشنا"، معتبرا أن سلفه باراك اوباما "قام بتغييرات أدت بكل بساطة إلى عدم وجود الحدود".
وعبّر ترامب عن غضبه إزاء المكسيك لأنها سمحت لنحو 1500 متظاهر من أميركا الوسطى بالسير نحو الحدود مع الولايات المتحدة.
وعلى غرار السنوات الخمس الماضية، سار هؤلاء من ولاية تشياباس في جنوب المكسيك إلى الحدود الأميركية حيث يأمل كثيرون في التقدم بطلب للحصول على اللجوء.
وبتشجيع من وسائل الإعلام اليمينية، اعتبر ترامب أن هذه "القافلة" بمثابة دليل على الحاجة إلى جدار حدودي.
وقال في هذا السياق: "إذا وصلت إلى حدودنا، فإن قوانيننا ضعيفة ومثيرة للشفقة (...) كأنه لا يوجد لدينا حدود". وأضاف: "نحن في حاجة إلى جدار على الحدود يمتد على مسافة 700 إلى 800 ميل".