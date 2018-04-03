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كُتّاب وآراء
مقر "يوتوب" يُستهدف بإطلاق الرصاص في أمريكا
تحركت الشرطة، اليوم الثلاثاء، استجابة لبلاغات حول إطلاق نار في مقر شركة "يوتيوب" بمدينة سان برونو، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب تقارير إخبارية.
وطالبت شرطة سان برونو، على موقع تويتر، المواطنين بالابتعاد عن المنطقة القريبة من المقر.. وأظهرت صور، تم بثها من الموقع، عددًا كبيرًا من سيارات الشرطة وأجهزة الطوارئ.
وأفاد موظفون داخل مقر الشركة أنهم سمعوا إطلاق نار وحاولوا حماية أنفسهم. وكتب فاديم لافروسكي، وهو موظف بيوتوب، على تويتر قائلا: "هناك شخصا يطلق النار".
وأضاف لافروسكي: "سمعت طلقات نارية وشاهدت أشخاصا يركضون وأنا أجلس أمام مكتبي .. الآن تحصنت داخل غرفة مع زملاء العمل"، ثم كتب في تغريدية لاحقة أنه خرج من المبنى وأصبح في أمان.