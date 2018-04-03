مقتل امرأة استهدفت مقر "يوتوب" باعتداء مسلح

هسبريس ـ مُتابعة

ذكر مسؤلو إنفاذ القانون لشبكة "سي إن إن" أن امرأة هى من كانت تطلق النار في مقر شركة"يوتيوب"، بمدينة سان برونو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأنها قتلت.

بينما ذكرت الشبكة نفسها أن سيارات الإسعاف نقلت مابين أربعة إلى خمسة أشخاص، بعدما ترددت تقارير عن إطلاق النار اليوم الثلاثاء في مقر شركة "يوتيوب".

الشرطة كانت قد تحركة استجابة لبلاغات حول إطلاق نار في مقر شركة "يوتيوب"، بحسب تقارير إخبارية، وطالبت على موقع تويتر المواطنين بالابتعاد عن المنطقة القريبة من المقر.