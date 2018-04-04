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الرئيسية | خارج الحدود | أمنيّ: مطلقة النار على مقر "يوتوب" قتلت نفسها

أمنيّ: مطلقة النار على مقر "يوتوب" قتلت نفسها

أمنيّ: مطلقة النار على مقر "يوتوب" قتلت نفسها
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 00:00

ذكر إيد باربيريني، قائد شرطة مدينة سان برونو الأمريكية، أن امرأة يعتقد أنها أطلقت النار في مقر "يوتيوب"، في كاليفورنيا، عثر عليها ميتة جراء إصابة ألحقتها بنفسها.

وقال باربيريني إن "التحقيق ما زال جاريا، وقوات الأمن ما زالت تخلي المبنى"، بينما شبكة CNN ذكرت أن سيارات إسعاف نقلت ما بين أربعة إلى خمسة أشخاص بعدما ترددت تقارير عن إطلاق النار في مقر "يوتيوب".

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