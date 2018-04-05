تقرير: عدد السلفيين يصل إلى 11 ألفا في ألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

قالت صحيفة "تاجز شبيغل" الألمانية في تقرير لها إن عدد السلفيين في ألمانيا ارتفع إلى 11 ألفا.

وعزت الصحيفة هذا الرقم إلى بيانات هيئات حماية الدستور داخل الولايات، المخابرات الداخلية.

وأكدت الصحيفة أن هذا العدد يعني أن عدد "أكثر الإسلاميين خطورة" في ألمانيا أصبح ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وقالت إن هيئة حماية الدستور قدرت عددهم عام 2013 بنحو 5500 سلفي.

وقال خبراء معنيون للصحيفة إن هناك تراجعا في وتيرة تزايد أعداد السلفيين ولكن لا يلوح في الأفق انخفاض في أعدادهم أو حتى توقف التزايد.

ونقلت الصحيفة عن دوائر أمنية قولها إنه من الملفت للنظر أن الولايات الصغيرة مثل هامبورج أو حتى برلين أكثر تأثرا بهذه الزيادة من الولايات الأكبر.