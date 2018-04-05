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الرئيسية | خارج الحدود | تقرير: عدد السلفيين يصل إلى 11 ألفا في ألمانيا

تقرير: عدد السلفيين يصل إلى 11 ألفا في ألمانيا

تقرير: عدد السلفيين يصل إلى 11 ألفا في ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 05 أبريل 2018 - 00:34

قالت صحيفة "تاجز شبيغل" الألمانية في تقرير لها إن عدد السلفيين في ألمانيا ارتفع إلى 11 ألفا.

وعزت الصحيفة هذا الرقم إلى بيانات هيئات حماية الدستور داخل الولايات، المخابرات الداخلية.

وأكدت الصحيفة أن هذا العدد يعني أن عدد "أكثر الإسلاميين خطورة" في ألمانيا أصبح ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وقالت إن هيئة حماية الدستور قدرت عددهم عام 2013 بنحو 5500 سلفي.

وقال خبراء معنيون للصحيفة إن هناك تراجعا في وتيرة تزايد أعداد السلفيين ولكن لا يلوح في الأفق انخفاض في أعدادهم أو حتى توقف التزايد.

ونقلت الصحيفة عن دوائر أمنية قولها إنه من الملفت للنظر أن الولايات الصغيرة مثل هامبورج أو حتى برلين أكثر تأثرا بهذه الزيادة من الولايات الأكبر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ مغربي الخميس 05 أبريل 2018 - 01:02
لاحظوا كيف ان تجار الدين يتناقضون مع انفسهم يزعمون في خطابتهم انهم يكرهون الدول الغربية " الكافرة " ويدعون لهم داءما داخل مساجدهم بالويل والتبور ويرمل نساءهم وييتم أطفالهم ،، لكن في نفس الوقت يتسابقون للاستقرار في تلك الدول حثى يستفيدون من الخدمات الاجتماعية والانسانية التي تقدمها الدول الغربية..
هولاء السلفيين وكما هو معروف لدى الجميع ،،همهم الوحيد هو ان يملؤون بطونهم ويتزوجون اكثر من امرأة حتى يشبعون رغباتهم الحيوانية المكبوثة ،، مع العلم انهم لا يفيدون بلدانهم في شيء ، ولا يعملون ولا ينتجون شيءا في مجتمعاتهم ،. وظيفتهم هي التجارة في الدين وبيع الوهم للأميين وبسطاء الناس..

لماذا لا تدهبون لايران او السعودية لليوفرون لكم الخدمات الانسانية والمعيشية حتى تكونوا بين اخوانكم المسلمين احسن لكم من الاستقرار في بلاد " الكفر"؟
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