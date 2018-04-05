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الرئيسية | خارج الحدود | فيتنام تمنع الموظفين من حفلات الزفاف الباهظة

فيتنام تمنع الموظفين من حفلات الزفاف الباهظة

فيتنام تمنع الموظفين من حفلات الزفاف الباهظة
هسبريس - متابعة
الخميس 05 أبريل 2018 - 01:57

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية رسمية، الأربعاء، أنه تم إبلاغ موظفي الحكومة في هانوي بأنه لم يعد بإمكانهم تنظيم حفلات زفاف باهظة التكلفة.

وأفادت صحيفة "فينكسبريس" الإلكترونية بأنه تم إبلاغ الأسر بعدم دعوة أكثر من 600 ضيف أو تنظيم حفلات الزفاف في أماكن باهظة التكلفة مثل الفنادق خمس نجوم أو المنتجعات، بحسب مرسوم صادر عن لجنة الشعب في هانوي.

وقال المرسوم إن موظفي الحكومة وأعضاء الحزب الشيوعي يجب أن يقدموا مثالا جيدا عندما ينظمون حفلات الزفاف بعدم الإسراف.

وسيتم معاقبة أي موظف عام يخالف هذا التوجيه ، إلا أنه لم تتضح ماهية العقوبة تحديدا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مواطن عادي الخميس 05 أبريل 2018 - 02:11
اجي تشوف المغاربة آش كيديرو للتبدير مكاين غير 70 حتى 100 مليون ... او فالآخر كيتلقاو فالمحكمة .... آه حقا متفاهمناش ....
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