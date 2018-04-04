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الرئيسية | خارج الحدود | بوتين: هزيمة داعش لا تقلل من هجماته الإرهابية

بوتين: هزيمة داعش لا تقلل من هجماته الإرهابية

بوتين: هزيمة داعش لا تقلل من هجماته الإرهابية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 11:40

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن تنظيم "داعش" الإرهابي، رغم هزيمته، "لا يزال قادرا على التسلل إلى العديد من المناطق في العالم، وشن هجمات كبيرة".

جاء ذلك في برقية ترحيبية بالمشاركين في "مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي"، قرأها بالنيابة عن بوتين، الذي يتواجد حاليا في أنقرة، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وأضاف الرئيس الروسي: "من الواضح أن داعش رغم وضعه العسكري المنهار، إلا أنه لا يزال يحتفظ بطاقة تخريبية كبيرة وقدرة على تغيير تكتيكاته سريعا وشن هجمات في مختلف بلدان المنطقة والعالم، ناهيك عن خطر التنظيمات المتطرفة الأخرى".

وأكد على أنه "في ظل هذه الظروف الراهنة، يجب بحث أشكال جديدة للتعاون متعدد الأطراف بما يسمح بتثبيت النجاح المحرز في مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره".

وانطلق مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي، في العاصمة الروسية، اليوم، بمشاركة وفود من 95 دولة، تضم 30 وزيرا للدفاع و15 رئيسا للأركان ونائبا لوزراء الدفاع، إضافة إلى 68 خبيرا أجنبيا. وتتواصل فعاليات المؤتمر ليومين.

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