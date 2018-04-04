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كُتّاب وآراء
تايلاند تضبط كمية قياسية للمخدرات في تاريخ البلاد
ضبطت تايلاند واحدة من أكبر كميات مادة الميثامفيتامين المخدرة في تاريخها فصادرت ما قيمته 22.42 مليون دولار منها.
في واحدة من أكبر الضبطيات من مادة الميثامفيتامين المخدرة على الإطلاق في تايلاند قالت الشرطة إنها صادرت كمية تبلغ قيمتها 22.42 مليون دولار من هذا المخدر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من أن منطقة جنوب شرق آسيا تتدفق عليها المخدرات من المنطقة التي تعرف باسم "المثلث الذهبي".
وقالت الشرطة إنها ضبطت 700 كيلوجرام من الميثامفيتامين في 28 من مارس وإن هذه الكمية كانت متجهة إلى ماليزيا.
وأنتجت المخدرات في منطقة "المثلث الذهبي" حيث تلتقي حدود تايلاند وميانمار ولاوس. وألقي القبض على اثنين من تايلاند واثنين من ماليزيا فيما يتصل بهذه الضبطية.
واتسع نطاق سوق الميثامفيتامين بمعدل مثير للقلق في شرق وجنوب شرق آسيا.
وفي عام 2015 تحدث خبراء في عدة دول بالمنطقة عن زيادة في استخدام هذا المخدر الذي ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العام الماضي أنه يمثل أكبر تهديد صحي على مستوى العالم.