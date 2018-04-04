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الرئيسية | خارج الحدود | تعديل حكومي في الجزائر يطيح بأربعة وزراء

تعديل حكومي في الجزائر يطيح بأربعة وزراء

تعديل حكومي في الجزائر يطيح بأربعة وزراء
هسبريس - متابعة
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:36

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، تعديلا حكوميا جزئيا، أطاح بأربعة وزراء من الحكومة التي يقودها أحمد أويحيى.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي اليوم ، إن التعديل، شمل وزراء الشباب والرياضة، والتجارة، والسياحة ، والعلاقات مع البرلمان.

وأوضحت أن بوتفليقة عين سعيد جلاب، وزيرا للتجارة بدلا من محمد بن مرادي الذي استدعى لمهام أخرى، كما تم تعيين محمد حطاب وزيرا للشباب والرياضة بدلا من الهادي ولد علي.

وسيتولى مجدوب بدة منصب وزير العلاقات مع البرلمان بدلا من الوزير السابق الطاهر خاوة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اسامة الأربعاء 04 أبريل 2018 - 15:56
حتى الجزائر عندها وزير السياحة !! عدد السياح لديهم لا يتجاوز المليون سائح سنويا فميزانية هذه الوزارة أراها فقط تبديد للمال العام
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