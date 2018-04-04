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كُتّاب وآراء
تعديل حكومي في الجزائر يطيح بأربعة وزراء
أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، تعديلا حكوميا جزئيا، أطاح بأربعة وزراء من الحكومة التي يقودها أحمد أويحيى.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي اليوم ، إن التعديل، شمل وزراء الشباب والرياضة، والتجارة، والسياحة ، والعلاقات مع البرلمان.
وأوضحت أن بوتفليقة عين سعيد جلاب، وزيرا للتجارة بدلا من محمد بن مرادي الذي استدعى لمهام أخرى، كما تم تعيين محمد حطاب وزيرا للشباب والرياضة بدلا من الهادي ولد علي.
وسيتولى مجدوب بدة منصب وزير العلاقات مع البرلمان بدلا من الوزير السابق الطاهر خاوة.