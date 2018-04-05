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الرئيسية | خارج الحدود | "قيامة أرطغرل" يعتلي قمة المسلسلات التركية

"قيامة أرطغرل" يعتلي قمة المسلسلات التركية

"قيامة أرطغرل" يعتلي قمة المسلسلات التركية
هسبريس - متابعة
الخميس 05 أبريل 2018 - 03:39

بعد عرض 3 حلقات منه حتى الآن، ما يزال المسلسل التركي "الفاتح"، يحتفظ بالمركز الثالث من حيث نسب المشاهدة، في وقت لا يزال مسلسل "قيامة أرطغرل" يحلق بالقمة في تركيا.

ولم يتمكن "الفاتح"، الذي يعرض على قناة "دي"، من إزاحة مسلسل "المرأة" المعروض على قناة "فوكس"، عن الصدارة في نفس اليوم الذي يعرض فيه المسلسلان (الثلاثاء من كل أسبوع)، بعد 3 أسابيع من العرض، وتصاعد الأحداث فيه.

ويروي المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه، الممثل التركي المعروف، كنان إميرزلي أوغلو (43 عاماً)، الشهير عربياً بـ"عمار الكوسوفي"، قصة السلطان العثماني محمد الثاني.

وبعد أن اعتلى محمد الفاتح العرش، بدأ بوضع الخطط والإعداد لعملية فتح القسطنطينية (إسطنبول حالياً) التي تنطلق بعد عامين من توليه عرش السلطنة العثمانية، في العام 1453م، في حين يواجه المكائد من قبل منافسيه داخل البلاد، وأعدائه في الخارج.

أما مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي يعرض على قناة "TRT1"، فلا يزال يحتفظ بأعلى نسب مشاهدة بيوم عرضه (الأربعاء من كل أسبوع)، رغم منافسة مسلسل "تحدث أيها البحر الأسود"، الذي بدأ عرضه على قناة "ATV" هذا الموسم.

وتظهر الإحصائيات أن المسلسل الشهير عالمياً "قيامة أرطغرل" والذي يعرض منذ 3 سنوات، قد حسم المنافسة أمام "تحدث أيها البحر الأسود" الذي بدأ عرضه قبل 3 أشهر.

ويحظى المسلسل التركي التاريخي "قيامة أرطغرل" باهتمام ومتابعة واسعتين في الدول العربية، ودول أخرى من العالم.

وتدور أحداث "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة "قايي"، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

يذكر أن إنغين ألتان دوزياطان (39 عامًا)، الذي يمثل دور أرطغرل، درس المسرح، قبل أن يشارك في بطولة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، وقدم لفترة برنامج "من سيربح المليون"، بالنسخة التركية.

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