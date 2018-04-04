محكمة مصرية تسجن 190 إسلاميا بتهم إرهابية

هسبريس - متابعة

أدانت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، 190 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعقوبات متفاوتة بتهم تشكيل خلية إرهابية وحيازة أسلحة وارتكاب 13 واقعة إرهابية في جنوب مصر، حسبما ذكر لـ(إفي) مصدر أمني.

وأصدرت محكمة جنايات سوهاج حكم المؤبد (السجن مدة 25 عاما) على 35 من أصل 190 متهما في القضية. كما قضت بالسجن 15 عاما على 61 متهما والسجن 10 أعوام على 62 آخرين، في حين تعرض الباقون لإدانات تصل إلى 5 سنوات.

وأوضح المصدر أن المتهمين "أعدوا لارتكاب جرائم إرهابية في المحافظة وتورطوا في 13 عملا إرهابيا".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المدانيين خضعوا للمحاكمة في قضية تعود إلى يونيو 2015 عندما أعلن الأمن الوطني في سوهاج أن أعضاء المجموعة "كانوا يعدون لارتكاب جرائم إرهابية وكانوا يستهدفون مهاجمة ضباط وأفراد منشأت شرطة واقتصادية وعامة".

وتلاحق السلطات المصرية كل من له علاقة أو يتعاطف مع الإخوان المسلمين، الجماعة التي تصنف على أنها "تنظيم إرهابي" في مصر، وتعرض المئات من أنصارها أو أعضاؤها لعقوبة الإعدام أو إدانات شديدة بالسجن خلال الأعوام الماضية.