24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مزوار: "تا واحد ما بغا النزيف يبقا في الرجاء"
- طنجة تغازل اللّقب و"سَكاكين الدّار" تطعن الرجاء
- السعودية تدعو المغاربة "ضحايا الوظائف" إلى مقاضاة شركات وهمية
- "الإخوان" يتجهون إلى إقرار مراجعات سياسية وفكرية "بعد بنكيران"
- عن الإنتاجات الأمازيغية
"فاش ما كان" .. حركة جديدة تطالب بفرص العمل لعاطلي المغرب (5.00)
الحملات التحسيسية "تفشل" في إقناع المغاربة بالتبرع بالأعضاء (5.00)
الإِعلام العالمي ينتقد "فساد" الفيفا ويفضح التآمر على ملف المغرب (5.00)
- الإِعلام العالمي ينتقد "فساد" الفيفا ويفضح التآمر على ملف المغرب - (122)
- رقائق "شيبس" تقتل الطفلة جنات .. والأب ينشد "إنصاف الملك" - (86)
- مغاربة والتجنيد الإجباري - (67)
- خبير: البوليساريو تخطط لقيام "دولة صحراوية" في المنطقة العازلة - (63)
- الزهراوي: هذه تكلفة وحسابات الربح والخسارة في حرب الصحراء - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محكمة مصرية تسجن 190 إسلاميا بتهم إرهابية
أدانت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، 190 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعقوبات متفاوتة بتهم تشكيل خلية إرهابية وحيازة أسلحة وارتكاب 13 واقعة إرهابية في جنوب مصر، حسبما ذكر لـ(إفي) مصدر أمني.
وأصدرت محكمة جنايات سوهاج حكم المؤبد (السجن مدة 25 عاما) على 35 من أصل 190 متهما في القضية. كما قضت بالسجن 15 عاما على 61 متهما والسجن 10 أعوام على 62 آخرين، في حين تعرض الباقون لإدانات تصل إلى 5 سنوات.
وأوضح المصدر أن المتهمين "أعدوا لارتكاب جرائم إرهابية في المحافظة وتورطوا في 13 عملا إرهابيا".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المدانيين خضعوا للمحاكمة في قضية تعود إلى يونيو 2015 عندما أعلن الأمن الوطني في سوهاج أن أعضاء المجموعة "كانوا يعدون لارتكاب جرائم إرهابية وكانوا يستهدفون مهاجمة ضباط وأفراد منشأت شرطة واقتصادية وعامة".
وتلاحق السلطات المصرية كل من له علاقة أو يتعاطف مع الإخوان المسلمين، الجماعة التي تصنف على أنها "تنظيم إرهابي" في مصر، وتعرض المئات من أنصارها أو أعضاؤها لعقوبة الإعدام أو إدانات شديدة بالسجن خلال الأعوام الماضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
من خرب ودمر ليبيا وسوريا اليس أمثال أولائك المتأسلمين الإرهابين..
لولى التفاف معظم الشعب المصري مع جيشه لكانت مصر في خبر كان...