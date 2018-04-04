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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة مصرية تسجن 190 إسلاميا بتهم إرهابية

محكمة مصرية تسجن 190 إسلاميا بتهم إرهابية

محكمة مصرية تسجن 190 إسلاميا بتهم إرهابية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 17:55

أدانت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، 190 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعقوبات متفاوتة بتهم تشكيل خلية إرهابية وحيازة أسلحة وارتكاب 13 واقعة إرهابية في جنوب مصر، حسبما ذكر لـ(إفي) مصدر أمني.

وأصدرت محكمة جنايات سوهاج حكم المؤبد (السجن مدة 25 عاما) على 35 من أصل 190 متهما في القضية. كما قضت بالسجن 15 عاما على 61 متهما والسجن 10 أعوام على 62 آخرين، في حين تعرض الباقون لإدانات تصل إلى 5 سنوات.

وأوضح المصدر أن المتهمين "أعدوا لارتكاب جرائم إرهابية في المحافظة وتورطوا في 13 عملا إرهابيا".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المدانيين خضعوا للمحاكمة في قضية تعود إلى يونيو 2015 عندما أعلن الأمن الوطني في سوهاج أن أعضاء المجموعة "كانوا يعدون لارتكاب جرائم إرهابية وكانوا يستهدفون مهاجمة ضباط وأفراد منشأت شرطة واقتصادية وعامة".

وتلاحق السلطات المصرية كل من له علاقة أو يتعاطف مع الإخوان المسلمين، الجماعة التي تصنف على أنها "تنظيم إرهابي" في مصر، وتعرض المئات من أنصارها أو أعضاؤها لعقوبة الإعدام أو إدانات شديدة بالسجن خلال الأعوام الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سرور الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:14
من السهل جدا في مصر أن يتهم كل حر شريف من جميع التيارات يعارض الإستبداد وحكم العسكر المتخلف الرجعي بالإرهاب لأن القضاء أصبح في يد العسكر ولا يتمتع بأي استقلالية والمسرحية الإنتخابية ليس عنا ببعيد.
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9
2 - مغربي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:23
اللهم احفظ مصر من براثين الإرهاب ووفق حكامها للقضاء على الإرهابيين الذين لا يعرفون إلا الدم والموت
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-5
3 - ملاحظ مغربي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:32
لولى ضبطهم ومحاكماتهم لو حولوا مصر الى حمام دم...
من خرب ودمر ليبيا وسوريا اليس أمثال أولائك المتأسلمين الإرهابين..
لولى التفاف معظم الشعب المصري مع جيشه لكانت مصر في خبر كان...
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-6
4 - مغربي يحب وطنه الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:40
اسال الله عز وجل ان يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي وان ينصره على تلك الشرذمة من تجار الدين الارهابيين الذين يسمون نفسهم الاخوان المسلمين بينما هم خوان المسلمين
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-4
5 - إلى ملاحظ مغربي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:47
مالكم كيف تعقلون!!!!؟ انظر إلى أوضاع مصر انظر إلى الجنيه المصري أين تدنى و كيف لم يعد له اعتبار ..انظر إلى السياحة التي دمرت انظر إلى الأسعار الملتهبة في الأسواق المصرية ...اعمل بحث في اليوتيوب و شوف الناس متبهدلة و مش لاقية تاكل...و التعليم في الباي باي ...
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