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الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن: تدخل الجيش الأمريكي في سوريا مستمر

واشنطن: تدخل الجيش الأمريكي في سوريا مستمر

واشنطن: تدخل الجيش الأمريكي في سوريا مستمر
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 19:40

أعلنت الولايات المتحدة تمسكها في الوقت الحاضر بمهمتها العسكرية في سوريا إلى أن تقضي على تنظيم "داعش" تماما.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء في واشنطن، أنه لا يزال يتم الالتزام بتحقيق الهدف الذي يتم الاقتراب منه سريعا، وهو القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية".

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن المهمة في سوريا تقترب من نهاية سريعة، وأنه "تم تدمير تنظيم داعش بالكامل تقريبا"، ولكن لم يتم ذكر تاريخ سحب القوات.

وأضاف البيان: "سوف نستمر في التشاور مع حلفائنا وأصدقائنا بشأن الخطط المستقبلية". بينما جاء إصداره بعد التكهنات التي تسببت فيها التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي عن القيام بـ"سحب سريع وتام للقوات من سوريا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الواشنطن الأربعاء 04 أبريل 2018 - 19:56
الواشنطن: التدخل الجيش الأمريكي في السوريا المستمر
ألا يوجد مصححون لغويون هنا؟؟
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2 - tangerois الأربعاء 04 أبريل 2018 - 20:05
Sans aucune autorisation ni résolution de l'ONU heureusement que les russes sont la et à cause des russes Trump va se retirer de la Syrie bientôt
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3 - السلام الأربعاء 04 أبريل 2018 - 20:11
وهل أخبرت مجلس الأمن الدولي والأمين العام بهذا التدخل!
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4 - امين المكناسي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 20:58
بعدما جاء تصريح ترامب بسحب القوات الامريكية مشيرا على انها تخدم مصالح دول اخرى ويقصد روسيا وإيران وتركيا خرجت واشنطن بان القوات ستبقى في سوريا لتأكد لإيران ان سياستها لم تنهزم في سوريا كما صرح الإيرانيون بالمقابل طلب ترامب من السعودية ان تتحمل مصاريف القوات الامريكية اذا رغبت في ذلك وأظن انه قد تم الامر
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