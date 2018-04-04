واشنطن: تدخل الجيش الأمريكي في سوريا مستمر

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الولايات المتحدة تمسكها في الوقت الحاضر بمهمتها العسكرية في سوريا إلى أن تقضي على تنظيم "داعش" تماما.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء في واشنطن، أنه لا يزال يتم الالتزام بتحقيق الهدف الذي يتم الاقتراب منه سريعا، وهو القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية".

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن المهمة في سوريا تقترب من نهاية سريعة، وأنه "تم تدمير تنظيم داعش بالكامل تقريبا"، ولكن لم يتم ذكر تاريخ سحب القوات.

وأضاف البيان: "سوف نستمر في التشاور مع حلفائنا وأصدقائنا بشأن الخطط المستقبلية". بينما جاء إصداره بعد التكهنات التي تسببت فيها التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي عن القيام بـ"سحب سريع وتام للقوات من سوريا".