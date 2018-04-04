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الرئيسية | خارج الحدود | فيديو يضع الأسرة الحاكمة في إسبانيا وسط الجدل

فيديو يضع الأسرة الحاكمة في إسبانيا وسط الجدل

فيديو يضع الأسرة الحاكمة في إسبانيا وسط الجدل
هسبريس - إفي
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 20:54

ثارت حالة من الجدل في إسبانيا مؤخرا بعد تداول مقطع فيديو تبدو فيه ملكتا البلاد، صوفيا وليتيثيا، في علاقة متوترة، وانتشار هذا المقطع عبر الشبكات الاجتماعية.

وكانت العائلة الملكية الإسبانية قد حضرت الأحد الماضي قداسا بكاتدرائية في بالما دي مايوركا، ولدى خروجها كان المصورون الصحفيون في انتظارها.

وإثر المراسم الدينية، وضعت الملكة صوفيا يديها على كتفي الأميرتين ليونور وصوفيا استعدادا لالتقاط الصور، لكن الملكة ليتيثيا عبرت من الأمام ما أعاق التصوير.

وشوهدت الملكة ليتيثيا تقترب من ابنتيها وحماتها قائلة لهم شيئا ما ثم داعبت شعر ليونور أميرة أستورياس وولية العهد، التي أزاحت في هذه اللحظة يد جدتها عن كتفها.

ولم يصدر أي تعليق من القصر الملكي على هذا الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العلاقة بين الملكتين والتي جاءت في صدارة الموضوعات التي تطرقت لها البرامج التلفزيونية صباح اليوم.

يذكر أن الملك فيليبي السادس وصل إلى العرش في يونيو 2014 عقب تنازل والده خوان كارلوس وقرينته صوفيا.

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