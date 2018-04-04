24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مزوار: "تا واحد ما بغا النزيف يبقا في الرجاء"
- طنجة تغازل اللّقب و"سَكاكين الدّار" تطعن الرجاء
- السعودية تدعو المغاربة "ضحايا الوظائف" إلى مقاضاة شركات وهمية
- "الإخوان" يتجهون إلى إقرار مراجعات سياسية وفكرية "بعد بنكيران"
- عن الإنتاجات الأمازيغية
"فاش ما كان" .. حركة جديدة تطالب بفرص العمل لعاطلي المغرب (5.00)
الحملات التحسيسية "تفشل" في إقناع المغاربة بالتبرع بالأعضاء (5.00)
الزهراوي: هذه تكلفة وحسابات الربح والخسارة في حرب الصحراء (5.00)
رونار يرد على "تدريب منتخب الجزائر": القافلة تسير والكلاب تنبح (5.00)
- رقائق "شيبس" تقتل الطفلة جنات .. والأب ينشد "إنصاف الملك" - (97)
- خبير: البوليساريو تخطط لقيام "دولة صحراوية" في المنطقة العازلة - (63)
- المغرب يُكذب الأمم المتحدة .. أدلة تثبت توغل البوليساريو بالصحراء - (62)
- الزهراوي: هذه تكلفة وحسابات الربح والخسارة في حرب الصحراء - (57)
- الخارجية الأمريكية تعلن دعم المسار الأممي لإنهاء النزاع بالصحراء - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فيديو يضع الأسرة الحاكمة في إسبانيا وسط الجدل
ثارت حالة من الجدل في إسبانيا مؤخرا بعد تداول مقطع فيديو تبدو فيه ملكتا البلاد، صوفيا وليتيثيا، في علاقة متوترة، وانتشار هذا المقطع عبر الشبكات الاجتماعية.
وكانت العائلة الملكية الإسبانية قد حضرت الأحد الماضي قداسا بكاتدرائية في بالما دي مايوركا، ولدى خروجها كان المصورون الصحفيون في انتظارها.
وإثر المراسم الدينية، وضعت الملكة صوفيا يديها على كتفي الأميرتين ليونور وصوفيا استعدادا لالتقاط الصور، لكن الملكة ليتيثيا عبرت من الأمام ما أعاق التصوير.
وشوهدت الملكة ليتيثيا تقترب من ابنتيها وحماتها قائلة لهم شيئا ما ثم داعبت شعر ليونور أميرة أستورياس وولية العهد، التي أزاحت في هذه اللحظة يد جدتها عن كتفها.
ولم يصدر أي تعليق من القصر الملكي على هذا الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العلاقة بين الملكتين والتي جاءت في صدارة الموضوعات التي تطرقت لها البرامج التلفزيونية صباح اليوم.
يذكر أن الملك فيليبي السادس وصل إلى العرش في يونيو 2014 عقب تنازل والده خوان كارلوس وقرينته صوفيا.