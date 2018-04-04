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الرئيسية | خارج الحدود | الحقل المكتشف في البحرين يحوي 80 مليار برميل نفط

الحقل المكتشف في البحرين يحوي 80 مليار برميل نفط

الحقل المكتشف في البحرين يحوي 80 مليار برميل نفط
هسبريس - إفي
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 18:59

أعلن وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة اليوم أن حقل النفط المكتشف مؤخرا في بلاده يحتوي على قرابة 80 مليار برميل من البترول وما بين 10 و20 تريليون قدم مكعب من الغاز.

كما كشف عن توقيع اتفاق مع شركة هاليبرتون الأمريكية للقيام بعمليات التنقيب في الحقل، الذي قد يبدأ في الإنتاج في غضون خمسة أعوام.

ويعد هذا الكشف، الذي تم الإعلان عنه الأحد الماضي، الأكبر في تاريخ البحرين، التي ظلت حتى الوقت الحالي منتجا صغيرا للنفط باحتياطي لا يتجاوز 120 مليون برميل.

ويحوي الحقل الواقع في منطقة خليج البحرين على الساحل الغربي للبلاد، النفط الصخري الخفيف والغاز المصاحب.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الأحد أن تطوير هذا الحقل الجديد سيساهم في رفع قدرات البحرين التنافسية ومواصلة تنفيذ مشروعات ومبادرات التنمية، وكذلك في وفاء المملكة "بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - A AMSTERDAM الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:38
واش فخبارهم بلي اوروبا قررت ف2030 حتى شي سيارة ولا شاحنة كتمشي بالبنزين او الوقود تمشي فبلاد,راه بداو من دب كيمنعوا السيارات ليكتمشي بالمازوط ,غير اربحوا به وصدقوه لعربان وافريقيا راه مابقات عندوا قيمة.
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2 - سعيد الافريقي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:51
80 مليار برميل * 65 دولار للبرميل= 5200 مليار دولار
5200 مليار ÷ 130 مليار دولار (الناتج الوطني السنوي للمغرب) = 40
يعني ان البحرين اكتشف بئرا يساوي ميزانية المغرب لاربعين سنة.
من هنا نفهم كم بذرت الجزائر من ثروات كان يمكن ان تصبح بفضلها سويسرا افريقيا .. ولكن هيهات !
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