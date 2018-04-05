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كُتّاب وآراء
السعودية ترمم جامع الزيتونة العريق في تونس
وقعت الحكومة التونسية والبنك السعودي للتنمية، الأربعاء، على مذكرة تفاهم لتمويل عمليات الترميم لجامع الزيتونة التاريخي بتونس.
وسيتولى البنك السعودي بحسب المذكرة تمويل عمليات الترميم بكلفة اجمالية تصل ألى 5 ملايين دولار تمنح في شكل منحة سعودية.
وتغطي المنحة كافة مستلزمات الترميم بما في ذلك الدراسات التي ستعدها مكاتب دولية متخصصة في ترميم الآثار.
وستمتد عمليات الترميم حتى عام 2022.
وقال نائب رئيس البنك السعودي للتنمية يوسف بسام للصحفيين "الاتفاقية هي في اطار العلاقات الثنائية بين البلدين والمنحة مقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز، لترميم وتحسين وضع جامع الزيتونة وتطوير المنطقة المحيطة به".
وشيد جامع الزيتونة المعمور والملقب أيضا بالجامع الاعظم منذ نحو 1300 عام، وهو يعد من أبرز المعالم الدينية والعلمية في العالم الاسلامي، وثاني جامع يبنى في تونس بعد جامع عقبة ابن نافع في القيروان.
ويقع الجامع في قلب المدينة العتيقة في العاصمة، ويمتد على مساحة تقدر بخمسة آلاف متر مربع، ويعتبر من أبرز المزارات السياحية في البلاد.
وأوضح يوسف بسام أن البنك سيتولى متابعة تنفيذ التحسينات في الجامع بجانب باقي المشاريع التي يمولها البنك، وكانت تعهدت بها المملكة في مؤتمر تونس 2020 للاستثمار الدولي في 2016، والبالغ كلفتها 800 مليون دولار.