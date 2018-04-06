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كُتّاب وآراء
استطلاع ألماني يسجل تراجع شعبية ميركل
أثبت استطلاع للرأي في ألمانيا أن 57 % من الألمان فقط هم من يعتبرون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اختيارا جيدا للمنصب.
أعد الاستطلاع لصالح برنامج "دويتشلاند ترند" (الاتجاه في ألمانيا) بالقناة الأولى في التلفزيون الألماني ونشرت نتائجه الخميس.
وبهذا تتراجع شعبية المستشارة ميركل بنسبة 18 % بالمقارنة بنسبة التأييد التي حازتها بداية توليها فترة الولاية السابقة في 2014.
وبرغم ذلك تبقى ميركل في مكانة أفضل من رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر الذي حصل على نسبة تأييد 39 % لشغله منصب وزير الداخلية من المشاركين في الاستطلاع، بينما قالت أغلبية بنسبة 51 % إنه يعد اختيارا سيئا للمنصب.