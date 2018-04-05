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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة الحوثيين

السعودية تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة الحوثيين

السعودية تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة الحوثيين
هسبريس - متابعة
الخميس 05 أبريل 2018 - 13:40

دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة "الاعتداء الحوثي الإيراني" على ناقلة نفط سعودية أمس الأربعاء في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة و"محاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صباح اليوم الخميس.

كما دعت السعودية في رسالة وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بمجلس الأمن إلى "اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع".

وأضافت أن "المملكة العربية السعودية تؤكد مرة أخرى على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام ميناء الحديدة كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية".

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