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الرئيسية | خارج الحدود | مصرع 20 شخصًا في حادث سير جنوب مصر

مصرع 20 شخصًا في حادث سير جنوب مصر

مصرع 20 شخصًا في حادث سير جنوب مصر
هسبريس - الأناضول
الخميس 05 أبريل 2018 - 11:35

لقي 20 شخصًا مصرعهم، في حادث سير بين 3 سيارات على أحد الطرق الصحراوية جنوبي مصر.

ونقل التلفزيون الحكومي، اليوم الخميس، عن أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج (جنوب) أن حافلتين تقلان ركابًا اصطدمتا بسيارة نقل ثقيل بطريق "سوهاج- أسيوط" الصحراوي الشرقي في وقت متأخر أمس.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 2 آخرين تم نقلهما إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأشار إلى أن المعاينة المبدئية أوضحت أن الحادث سببه السرعة الزائدة.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ16 عربيا، و109 عالميا من إجمالي 180 دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير البالغة 12.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

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