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كُتّاب وآراء
حماس تقدم مبالغ مالية لعائلات ضحايا فلسطينيين
قدّمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية مبالغ مالية، تتراوح بين مائتي وثلاثة آلاف دولار أمريكي، إلى أهالي القتلى والجرحى الفلسطينيين خلال الاحتجاجات الأخيرة على حدود قطاع غزة، حسب ما أعلنت في بيان.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس، في البيان، إن "حماس ساندت عائلة كل شهيد بمبلغ 3000 دولار أمريكي، وكل مصاب بجروح بليغة بمبلغ 500 دولار، وكل مصاب بجروح متوسطة بمبلغ 200 دولار، وذلك اعتمادا على تصنيف وزارة الصحة للجرحى".
وأوضح قاسم أن هذه الخطوة جاءت "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "ما قدمته حماس يأتي في إطار مسؤولياتها المجتمعية والوطنية في تعزيز صمود شعبنا في نضاله للعودة والحرية وكسر الحصار".
وقتل 20 فلسطينيا برصاص إسرائيلي منذ "مسيرة العودة" التي تخللتها مواجهات عنيفة جرح فيها، أيضا، أكثر من 1500 فلسطيني؛ بينهم أكثر من 800 بالرصاص الحي الإسرائيلي حسب وزارة الصحة.