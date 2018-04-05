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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تسحب فرضية "قتل زعيم داعش" بسوريا

روسيا تسحب فرضية "قتل زعيم داعش" بسوريا

روسيا تسحب فرضية "قتل زعيم داعش" بسوريا
هسبريس - متابعة
الخميس 05 أبريل 2018 - 18:45

رجح الجيش الروسي أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، لم يعد موجودا في سورية.

وقال ايجور كوستيوكوف نائب رئيس قسم الاستطلاع التابع لرئاسة أركان الجيش الروسي: "البغدادي موجود على الأرجح في العراق".

غير أن المسؤول العسكري الروسي أكد أيضا، في تصريحه لوكالة أنباء انترفاكس الروسية، أن مكان البغدادي غير معروف على وجه الدقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، العام الماضي، أن زعيم "داعش" قتل في غارة جوية للجيش الروسي بالقرب من مدينة الرقة. غير أن ذلك لم يتأكد بشكل نهائي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد تحدث هو الآخر عن معلومات عن تأكيد قيادات في داعش مقتل زعيمهم البغدادي، وطالما ترددت إشاعات بأن البغدادي أصيب بل وربما قتل خلال هجمات ولكن تأكد فيما بعد خطأ هذه الأنباء.

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