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كُتّاب وآراء
تونس تسمح بـ2074 ترشيحا للانتخابات البلدية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن اجمالي ألفين و74 قائمة انتخابية ستتقدم بشكل نهائي في انتخابات البلدية المقبلة، في السادس من ماي المقبل.
وبدأت الهيئة العليا المشرفة على عملية الاقتراع، في 22 من فبراير الماضي، عملية مراجعة الترشيحات لتخلص إلى إبطال 106 قوائم.
وأصدرت المحكمة الادارية والمجالس الاقليمية حكما حول القوائم النهائية عقب الطعون المختلفة. وستنطلق الحملة الانتخابية رسميا في 14 من الشهر الجاري حتى الرابع من ماي المقبل.