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الرئيسية | خارج الحدود | عملية عسكرية تقتل عشرات المسلحين بشمال مالي

عملية عسكرية تقتل عشرات المسلحين بشمال مالي

عملية عسكرية تقتل عشرات المسلحين بشمال مالي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 أبريل 2018 - 22:41

قتل جنود فرنسيون وماليون 30 مسلحا في البلد الإفريقي، وقال متحدث باسم الأركان الفرنسية إن العملية تمت في منطقة أكابار ،على الحدود مع النيجر.

أضاف المتحدث أنه لم يقتل أو يجرح أحد من جنود بعثة "باركانه" الفرنسية في مالي، وكشف خسائر وقعت في الجانب المالي، دون أن مزيد من التفاصيل,

ويدعم حوالي أربعة آلاف جندي فرنسي دول الساحل الأفريقي في حربها ضد الجماعات الإرهابية. كما تشارك ألمانيا بحوالي 1000 جندي في هذه المهمة.

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