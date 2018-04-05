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الرئيسية | خارج الحدود | ترويج الإرهاب على "تويتر" يغلق مليون حساب

ترويج الإرهاب على "تويتر" يغلق مليون حساب

ترويج الإرهاب على "تويتر" يغلق مليون حساب
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 أبريل 2018 - 23:58

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أنها علقت منذ 2015 أزيد من مليون حساب شخصي بسبب ترويجها للإرهاب، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا هامة لجعل منصة التواصل الاجتماعي مكانا غير مرغوب للدعوة إلى العنف.

وكشفت الشبكة، في تقريرها الأخير للشفافية، أنها علقت 274 ألفا و460 حسابا بين يوليوز ودجنبر 2017، وذلك بسبب ارتكابها مخالفات مرتبطة بالترويج للإرهاب، ما يرفع عدد الحسابات المعلقة إلى أزيد من مليون حساب منذ سنة 2015.

وقالت "تويتر"، في بيان بهذا الخصوص، إن الرقم المعلن يمثل انخفاضا بنسبة 8,4 في المائة بالمقارنة مع عدد الحسابات التي تم تعليقها خلال الفترة السابقة، مضيفة أنه يمثل أيضا ثاني انخفاض على التوالي.

رئيس فريق السياسة العامة في "تويتر" قال: "نستمر في رؤية التأثير الإيجابي والكبير لسنوات من العمل الشاق لجعل موقعنا مكانا غير مرغوب للدعوة للإرهاب، ما أدى إلى تحول كبير في هذا النوع من الأنشطة بعيدا عن تويتر".

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