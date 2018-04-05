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زعيم كاتالونيا بوجديمونت حرا طليقا في ألمانيا
الخميس 05 أبريل 2018 - 19:05
استبعدت إحدى محاكم ولاية شليسفيغ هولشتاين، شمال ألمانيا، تهمة التمرد من طلب الترحيل المقدم من جانب إسبانيا لتسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق.
وأقدمت الهيئة القضائية الناظرة في الملف، اليوم الخميس، على إطلاق سراح كارليس بوجديمونت بكفالة مالية، وذلك إلى حين النظر في الطلب الإسباني.
جدير بالذكر أن إلقاء القبض على زعيم الكتلان تم أواخر مارس الماضي في شمال ألمانيا، بعد قليل من عبوره الحدود مع الدنمارك، إذ كان بوجديمونت يحاول العودة برا إلى بلجيكا بعد زيارة فنلندا.