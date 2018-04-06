السنغال .. "البنك الإسلامي" يدعم الفلاحة والكهربة

هسبريس ـ مُتابعة

وقع البنك الإسلامي للتنمية والسنغال اتفاقيتي تمويل بأزيد من 152 مليون أورو، وقعها وزير الاقتصاد والتخطيط السنغالي، أحمدو با، مع الشركة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

الاتفاقية الأولى، قيمتها 50 مليون أورو، تهم دعم شركة "سوناكوس" المختصة في تسويق الحبوب الزيتية، من أجل اقتناء بذور في إطار الموسم تسويق الفول السوداني.

أما الاتفاقية الثانية، وتهم 110,5 مليون أورو، خصصت لشركة الكهرباء الوطنية السنغالية "سينيليك" لتحسين الإمدادات في البلاد، وتجديد بعض محطات توليد الكهرباء.

السنغال تسلمت، في إطار المبادرة الإقليمية لسلسلة قيمة الأرز التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية، ما مجموعه 175 مليون دولار أمريكي من أجل برنامج نموذجي يهم 10 دول.