جيش كوريا الجنوبية يعلن تحطم طائرة مقاتلة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت القوات الجوية في كوريا الجنوبية أن طائرة عسكرية نفاثة، من طراز "إف-15 كيه"، سقطت في منطقة جبلية جنوب البلاد.

وسقطت المقاتلة "سلام إيجل"في منطقة "جيل جوك"، جنوب إقليم "كيونج سانج"، خلال عودتها إلى قاعدة "ديجو" ابعد قيامها بطلعة جوية استغرقت ساعة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ورجح مصدر مطلع وفاة الطيارين اللذين كانا على متنها، وهما النقيب تشوي، 29 عاما، والملازم أول بارك البالغ 27 عاما. بينما اعلن سلاح الجوي الكوري الجنوبي اطلاق عملية للبحث عن الطيارين.

جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يعلن فيها عن سقوط وتحطم طائرة "إف-15" التي تستخدم في الخدمة بالجيش في كوريا الجنوبية منذ عام 2006، حيث سقطت إحداها في "بحر الشرق" أثناء طلعة جوية ليلية، ما أدى إلى وفاة أثنين من طياريها وقتها.

كما تحطمت أيضا طائرة أخرى من طراز "إف-16 دي" في إقليم كيونج سانج الشمالي في عام 2016 بيد أن طياريها نجيا من الحادثة.