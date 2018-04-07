طالبان ترد على مقتل قيادي بإغلاق مدارس أفغانية

هسبريس - د.ب.أ

ذكر مسؤول محلي أن مسلحي طالبان أغلقوا حوالي 30 مدرسة في منطقة واحدة بإقليم لوجار، جنوب شرق أفغانستان، حيث أضر هذا الاغلاق بأكثر من 11 ألف طالب.

يأتي الاغلاق ردا على مقتل قيادي من طالبان في منطقة شرخ، برصاص قوات حكومية، طبقا لما ذكره سالم صالح أحد المتحدثين باسم الحاكم الاقليمي.

وقال المتحدث لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إنه من بين الطلاب الذين لم يعد بإمكانهم حضور الفصول الدراسية ألفا فتاة.

ويتفاوض زعماء قبليون والحكومة المحلية منذ أيام مع المتطرفين لاعادة فتح المدارس.

وتأتي تقارير مماثلة عن إغلاق المدارس من إقليم قندوز الشمالي المضطرب، حيث أنه طبقا لاذاعة أوروبا الحرة، فإن أكثر من نصف مدارس الاقليم، البالغ عددها 500 مدرسة لا تعمل.

ومنذ بدء العام الدراسي في منتصف مارس الماضي، تغلق طالبان المدارس في مناطق تخضع لسيطرتها، طبقا لما ذكره غلام رباني رباني، أحد أعضاء المجلس الاقليمي.

وظهرت المشكلة عندما قررت الحكومة المحلية ايداع الاموال والرواتب في حسابات مصرفية، بدلا من دفعها نقدا، طبقا لما ذكره سيد أسد الله سادات، وهو عضو آخر بالمجلس الاقليمي مضيفا "هذا لم توافق عليه طالبان".

وقال محمد روستام أحمدي، رئيس إدارة التعليم في إقليم قندوز، "نريد طرح نظام الهوية الشخصية المصرفي ونتخلص من الفساد" مضيفا أن هناك بعض المشكلات.

وطبقا لمتحدث باسم وزارة التعليم في العاصمة كابول، فإن إجمالي 1057 مدرسة مغلقة في 24 من 34 إقليما في أفغانستان.