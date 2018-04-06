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كُتّاب وآراء
السعودية تدعم جهود التنمية في لبنان بمليار يورو
ذكرت السفارة الفرنسية في بيروت، في تغريدة على موقع تويتر،أن السعودية تعهدت بتقديم مليار يورو لدعم مشاريع التنمية في لبنان.
ولم تحدد السفارة ما إذا كانت هذه المبالغ، التي تعهدت السعودية بتقديمها خلال جلسة مغلقة في مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني المنعقد بالعاصمة باريس، سوف تكون في صورة قروض أو منح.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في وقت سابق، إن بلاده سوف تدفع 400 مليون يورو إلى لبنان في صورة قروض بشروط تفضيلية، و140 مليون يورو كمنح.
وذكرت السفارة الفرنسية أن "الاتحاد الأوروبي سوف يقدم إلى لبنان قروضا بقيمة 150 مليون يورو، فيما ستقدم إيطاليا 120 مليون يورو، وبريطانيا 130 مليون يورو".