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كُتّاب وآراء
زعيم كاتالونيا يغادر محبسه بـ"نويمونستر" الألمانية
غادر الزعيم الكتالوني السابق كارلس بوجديمونت محبسه في مدينة نويمونستر الألمانية، اليوم الجمعة، بعد حصوله على إطلاق سراح مشروط يقضي بعدم مغادرته البلاد.
جاء ذلك بعدما استبعدت إحدى محاكم ولاية شليسفيغ هولشتاين، شمال ألمانيا، تهمة التمرد من طلب الترحيل المقدم من جانب إسبانيا لتسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق.
وأقدمت الهيئة القضائية الناظرة في الملف، أمس الخميس، على مطالبة كارليس بوجديمونت بدفع كفالة مالية لمعانقة الحرية، وذلك إلى حين النظر في الطلب الإسباني.
جدير بالذكر أن إلقاء القبض على زعيم الكتلان تم أواخر مارس الماضي في شمال ألمانيا، بعد قليل من عبوره الحدود مع الدنمارك، إذ كان بوجديمونت يحاول العودة برا إلى بلجيكا بعد زيارة فنلندا.
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تعليقات الزوّار (4)
العنصرية والعرقية لا تأذي للخير لانه سوف يخلق حربا أهلية في اسبانا او حتى واحد ما غاذي يربح .
هاذا الا عقاب الله سبحانه وتعالى لان اسبانيا كانت تحفر حفرة للمغرب لتقسيمه او عطاهم مولانا درسا ليتعلمو اللعب على الشرفاء . شخصيا لا احب تفرقة الشعوب لانها تدعي الا للخراب.
اتمنى من كل قلبي ان اشاهده مكتوف الايدي داخلا لعكاشة اسبانيا وأتمنى لكل خاءن بلده نفس الشيء .
بحال هاد الخوانة يستحقون الاعدام لانهم عبء على وطنهم وكلما عاشو الا ومرض العرقية ينتشر. اللهم قطع راس الأفعى ولا الدمار.