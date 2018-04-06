زعيم كاتالونيا يغادر محبسه بـ"نويمونستر" الألمانية

هسبريس ـ مُتابعة

غادر الزعيم الكتالوني السابق كارلس بوجديمونت محبسه في مدينة نويمونستر الألمانية، اليوم الجمعة، بعد حصوله على إطلاق سراح مشروط يقضي بعدم مغادرته البلاد.

جاء ذلك بعدما استبعدت إحدى محاكم ولاية شليسفيغ هولشتاين، شمال ألمانيا، تهمة التمرد من طلب الترحيل المقدم من جانب إسبانيا لتسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق.

وأقدمت الهيئة القضائية الناظرة في الملف، أمس الخميس، على مطالبة كارليس بوجديمونت بدفع كفالة مالية لمعانقة الحرية، وذلك إلى حين النظر في الطلب الإسباني.

جدير بالذكر أن إلقاء القبض على زعيم الكتلان تم أواخر مارس الماضي في شمال ألمانيا، بعد قليل من عبوره الحدود مع الدنمارك، إذ كان بوجديمونت يحاول العودة برا إلى بلجيكا بعد زيارة فنلندا.