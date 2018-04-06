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الرئيسية | خارج الحدود | زعيم كاتالونيا يغادر محبسه بـ"نويمونستر" الألمانية

زعيم كاتالونيا يغادر محبسه بـ"نويمونستر" الألمانية

زعيم كاتالونيا يغادر محبسه بـ"نويمونستر" الألمانية
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 06 أبريل 2018 - 13:12

غادر الزعيم الكتالوني السابق كارلس بوجديمونت محبسه في مدينة نويمونستر الألمانية، اليوم الجمعة، بعد حصوله على إطلاق سراح مشروط يقضي بعدم مغادرته البلاد.

جاء ذلك بعدما استبعدت إحدى محاكم ولاية شليسفيغ هولشتاين، شمال ألمانيا، تهمة التمرد من طلب الترحيل المقدم من جانب إسبانيا لتسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق.

وأقدمت الهيئة القضائية الناظرة في الملف، أمس الخميس، على مطالبة كارليس بوجديمونت بدفع كفالة مالية لمعانقة الحرية، وذلك إلى حين النظر في الطلب الإسباني.

جدير بالذكر أن إلقاء القبض على زعيم الكتلان تم أواخر مارس الماضي في شمال ألمانيا، بعد قليل من عبوره الحدود مع الدنمارك، إذ كان بوجديمونت يحاول العودة برا إلى بلجيكا بعد زيارة فنلندا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - mohammed الجمعة 06 أبريل 2018 - 13:35
هل كانت ستوافق ألمانيا إن كان زعيما إنفصاليا ألمانيا عن قرار كهدا من محكمة إسبانية هدا دليل قاطع بأن اﻷلمان يحبكون خطة نازية لتفرقة اﻷربيين و إضعاف قوتهم السياسية و اﻹقتصادية و الدليل نراه اليوم في كل من المشاكل التي يتخبط فيها اﻷربيين و الخروج اﻹنجليز من اﻹتحاد
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-12
2 - عبدالله الجمعة 06 أبريل 2018 - 13:54
الخاءن الكتالوني الانفصالي يعيش أيامه الاخيرة حرا وفِي القريب سوف يسكن السجون الاسبانية .
العنصرية والعرقية لا تأذي للخير لانه سوف يخلق حربا أهلية في اسبانا او حتى واحد ما غاذي يربح .
هاذا الا عقاب الله سبحانه وتعالى لان اسبانيا كانت تحفر حفرة للمغرب لتقسيمه او عطاهم مولانا درسا ليتعلمو اللعب على الشرفاء . شخصيا لا احب تفرقة الشعوب لانها تدعي الا للخراب.
اتمنى من كل قلبي ان اشاهده مكتوف الايدي داخلا لعكاشة اسبانيا وأتمنى لكل خاءن بلده نفس الشيء .
بحال هاد الخوانة يستحقون الاعدام لانهم عبء على وطنهم وكلما عاشو الا ومرض العرقية ينتشر. اللهم قطع راس الأفعى ولا الدمار.
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-10
3 - UPSS الجمعة 06 أبريل 2018 - 14:21
سترحب به الجزائر لانها تستقبل الارهابيين والمرتزقة من عدة الدول المجاورة
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4
4 - عبدالرحمان الجمعة 06 أبريل 2018 - 14:36
كتالونيا لها حكم داتي داخل المملكة الإسبانية فتمردت و أصبح مجموعة من الطامحين الطامعين في الحكم ينادون بالإستقلال. حتى مسار الحكم الداتي لاينفع مع المرتزقة. وحدة الوطن لاحكم داتي و لايحزنون.
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