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كُتّاب وآراء
بريطانيا تصدّ السمنة بتضريب المشروبات السكرية
أفادت السلطات البريطانية أنها فرضث ضريبة على المشروبات السكرية من أجل محاربة السمنة لدى الأطفال.
وأكد كاتب الدولة في الصحة العمومية، ستيف براين، أن المراهقين ببريطانيا يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات السكرية سنويا، الشيء الذي يساهم في تطور مقلق للسمنة بالبلاد.
واعتبر المسؤول البريطاني أن دخول هذه الضريبة الجديدة حيز التنفيد سيساعد في تخفيض استهلاك السكر، مع تمويل برامج رياضية لفائدة الأطفال، وتوزيع وجبات الإفطار بالمدارس.
وستمكن الضريبة على المشروبات السكرية من توفير 520 مليون جنيه استرليني (660 مليون أورو) للمملكة المتحدة. وستستثمر هذه الأموال في مضاعفة الميزانية المخصصة لدروس الرياضة بالمدارس. وسيصبح بإمكان المؤسسات التعليمية تقديم طلب للحصول على منحة تمكنها من إضافة حصص للرياضة ضمن برامجها.
وتشكل السمنة مشكلا صحيا كبيرا في المملكة المتحدة، إذ تؤكد الأرقام الأخيرة أن 26 في المئة من الرجال و 24 في المئة من النساء البريطانيين يعانون منها.
ويعتبر المراهقون، الفئة العمرية الأكثر معاناة من السمنة، إذ أن 37 في المئة من الذكور ما بين 11 و 15 سنة و 36 في المئة من الإناث يعانون من هذه الظاهرة. وتكلف الأمراض المرتبطة بالسمنة بريطانيا 27 مليار جنيه سنويا، أي نصف فاتورة المنظومة الصحية.