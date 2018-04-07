24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. المغرب يخشى "المؤامرة" في الطريق إلى تنظيم "مونديال 2026" (5.00)

  2. اتهام دركيين بـ"إفشاء أسرار والارتشاء" في مراكش (5.00)

  3. بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)

  4. جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)

  5. سفير بريطانيا والمطبخ المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تصدّ السمنة بتضريب المشروبات السكرية

بريطانيا تصدّ السمنة بتضريب المشروبات السكرية

بريطانيا تصدّ السمنة بتضريب المشروبات السكرية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 أبريل 2018 - 01:55

أفادت السلطات البريطانية أنها فرضث ضريبة على المشروبات السكرية من أجل محاربة السمنة لدى الأطفال.

وأكد كاتب الدولة في الصحة العمومية، ستيف براين، أن المراهقين ببريطانيا يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات السكرية سنويا، الشيء الذي يساهم في تطور مقلق للسمنة بالبلاد.

واعتبر المسؤول البريطاني أن دخول هذه الضريبة الجديدة حيز التنفيد سيساعد في تخفيض استهلاك السكر، مع تمويل برامج رياضية لفائدة الأطفال، وتوزيع وجبات الإفطار بالمدارس.

وستمكن الضريبة على المشروبات السكرية من توفير 520 مليون جنيه استرليني (660 مليون أورو) للمملكة المتحدة. وستستثمر هذه الأموال في مضاعفة الميزانية المخصصة لدروس الرياضة بالمدارس. وسيصبح بإمكان المؤسسات التعليمية تقديم طلب للحصول على منحة تمكنها من إضافة حصص للرياضة ضمن برامجها.

وتشكل السمنة مشكلا صحيا كبيرا في المملكة المتحدة، إذ تؤكد الأرقام الأخيرة أن 26 في المئة من الرجال و 24 في المئة من النساء البريطانيين يعانون منها.

ويعتبر المراهقون، الفئة العمرية الأكثر معاناة من السمنة، إذ أن 37 في المئة من الذكور ما بين 11 و 15 سنة و 36 في المئة من الإناث يعانون من هذه الظاهرة. وتكلف الأمراض المرتبطة بالسمنة بريطانيا 27 مليار جنيه سنويا، أي نصف فاتورة المنظومة الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.