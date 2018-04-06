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كُتّاب وآراء
رصاص إسرائيل يسقط قتلى وجرحى في قطاع غزة
أفاد مصدر طبي فلسطيني بمقتل ثلاثة فلسطينيين أحدهم متأثرا بجروحه، اليوم الجمعة، في ثاني أسبوع من مواجهات "مسيرات العودة" مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
وذكر مسعفون أن متظاهرين اثنين قتلا جراء إصابتهما بالرصاص الحي خلال المواجهات شرق قطاع غزة. وأضافوا أن شابا (30 عاما) توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي.
وبحسب مصادر طبية فإن المواجهات أسفرت، حتى الآن، عن إصابة 250 آخرين بجروح مختلفة، بينهم عدد في حالة الخطر، وأغلبهم طالهم الرصاص الحي.