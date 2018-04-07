نساء يلجأن إلى "رفاق للإيجار" في متاجر الصين

هسبريس ـ مُتابعة

بدأت بعض المراكز التجارية في الصين تقديم خدمة باسم "رفاق للإيجار"، موجهة للسيدات اللاتي يرغبن في وجود مرافق لهن أثناء التسوق، يساعدهن على حمل الحقائب والاختيار بين الملابس.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن آخر مركز يعرض هذه الخدمة الاستثنائية كان في بلدة هاندان، في مقاطعة هيبي شمال البلاد ،حيث يعرض شباب يرتدون سترات وربطات عنق "بابيون" المساعدة؛ مقابل يوان واحد فقط لمدة 30 دقيقة.

ويقول البعض من هؤلاء الشباب في مدينة هايكو، جنوب الصين، إن العميلات اللاتي يلجأن إليهم تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما ،وهن يبحثن عن النصيحة عندما يجدن صعوبة وقت اختيار الملابس، أو يرغبن في ان يلتقط لهن أحد صورا لرفعها على الأنترنيت، وأوضح أحدهم أن قوانين المهنة تمنعهم من التواصل الجسدي مع العميلات.